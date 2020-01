Po zabiciu Sulejmaniego rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. "Budzimy się w bardziej niebezpiecznym świecie"

4roman17 przed chwilą 0

Przypuśćmy, że Sulejmani zostaje zabity na rozkaz prezydenta Obamy. Wszystkie polskie media i międzynarodowe lewactwo pieją z zachwytu. Podziwiają geniusz Obamy. Ale Sulejmani zostaje zabity na rozkaz Trumpa. Dla większości mediów na świecie i polskich także Trump to wróg numer jeden. Jeżeli organizator międzynarodowego terroryzmu zostaje zabity na rozkaz Trumpa, to terrorysta zawsze będzie lepszy Trumpa i należy podziwiać jego "osiągnięcia" i wykorzystać to do bezpardonowej krytyki Trumpa. Wiadomo, wszystko co zrobi Trump jest do bani i bezwartościowe i nawet terroryści są bardziej wartościowi od niego.