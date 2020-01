Iran. Tysiące protestujących domagają się "śmierci Ameryki" po zabiciu generała Sulejmaniego

ks.pedofil 24 minuty temu Oceniono 11 razy 1

Iran zawsze mieszal, dazy do dominacji w swiecie arabskim pod wzgledem religijnym i militarnym. Wszelkie ruchy terrorystyczne sponsorowane sa przez Iran. Posrednio lub bezposrednio. A ten caly general to terrorysta. Taki iranski Bin Laden. Wiec dobrze ze go odstrzelili. Tak sie powinno rozmawiac z terrorystami. A ich straszenie smiechu warte. Przed dronem sie nie potrafia obronic.