Pierwsze słowa Trumpa po zabiciu Sulejmaniego i kluczowe zastrzeżenie: Iran "nigdy nie wygrał wojny"

Coś mi się wydaje, że Iran to chyba źle skalkulował. Iran myślał, że wyśle (w wiadomym celu) swojego jawnego superszpiega, dowódcę zielonych ludzików do Iraku (który USA uważają za swój) i się nic nie stanie, ewentualnie Amerykanie trochę pokrzyczą. Trump zaś chwycił grubą pałę i klienta wystabilizował. Teraz się robi wrzask i pytanie, co dalej. Iran skuli ogon, czy jednak Trump też się przeliczył i zacznie się naparzanka?

Nie to, że wspieram USA, bo to co Amerykanie robią na Bliskim Wschodzie, to bandytyzm, ale Iran trochę przesadził z takim ruchem. Tak, jakby Putin wysłał do Polski Motorolę czy innego Giwiego i się dziwił, że Polacy go w najlepszym wypadku wsadzili na 25 lat.