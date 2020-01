Ekspertka: USA wiele razy miały szansę zabić Sulejmaniego. Ale wiedzieli, że konsekwencje będą duże

Iran zwołał na dziś nadzwyczajne posiedzenie Narodowej Rady ds Bezpieczeństwa po amerykańskim zamachu na dowódcę irańskich jednostek specjalnych Al-Kuds i szefa irackiej milicji Kataib Hezbollah. Generał Kassem Sulejmani zginął w wyniku amerykańskiego ostrzału rakietowego w stolicy Iraku, wraz z dowódcą irackiej milicji Kataib Hezbollah, Abu Mahdim al-Muhandisem.

Irański minister spraw zagranicznych określił amerykańskie działanie jako "wyjątkowo niebezpieczną i głupią eskalację napięcia w regionie" i podkreślił, że Stany Zjednoczone będą odpowiedzialne za wszelkie jej konsekwencje. Eksperci oceniają, że konsekwencje zabicia Sulejmaniego są trudne do przewidzenia, ale będą poważne. Siły USA w regionie są w stanie gotowości, a amerykańscy obywatele mają natychmiast opuścić Irak.

Zabicie Sulejmaniego wywołało wściekłe reakcje i wręcz szok w Iranie. Skalę emocji pokazuje nagranie z rzecznikiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który mówiąc o śmierci dowódcy, rozpłakał się w telewizji. Generał był nie tylko kluczowym dowódcą i - wg niektórych - drugą najważniejszą osobą w państwie, lecz także symbolem dla wielu Irańczyków.

- Sulejmani miał dla Iranu znaczenie zasadnicze. Był po wojnie iracko-irańskiej architektem całej sieci wpływów Teheranu na Bliskim Wschodzie - ocenia Jagoda Grondecka, iranistka i ekspertka ds. bliskowschodnich związana z "Kulturą Liberalną". Jak opisuje w rozmowie z Gazeta.pl, generał był niczym "pan na włościach" w Iraku czy Syrii, gdzie zarządzał działalnością proirańskich milicji. Miał też zasadniczy wpływ na libański Hezbollah, kierował irańskimi działaniami w Jemenie czy Afganistanie. - Amerykanie też uważali go za bardzo wpływowego człowieka.

Słynna jest historia SMS-a, który Sulejmani wysłał do Davida Petraeusa, ówczesnego dowódcy sił USA w Iraku. Irańczyk przedstawił się w nim i napisał: "Generale Petraeus, powinieneś wiedzieć, że kontroluję irańską politykę w Iraku, Libanie, Strefie Gazy i Afganistanie. Nasz ambasador w Bagdadzie należy do sił al-Kuds i jego następca też będzie należał do sił al-Kuds".

Atak na Sulejmaniego jak zabicie wiceprezydenta USA

- Zabicie Sulejmaniego to potężny cios, który nie równa się z zabiciem amerykańskiego generała, a raczej wiceprezydenta - oceniła Grondecka. Zwróciła uwagę, że generał cieszył się w kraju większą popularnością niż prezydent Hassan Rouhani i zaufanie do niego wyrażało ponad 80 proc. Irańczyków.

- Odgrywał też ważną rolę symboliczną. Łączył charyzmę rodem z perskich eposów narodowych, które są istotne dla tamtejszej kultury, i postać "żywego męczennika". Tradycja poświęcenia dla sprawy jest bardzo silnie zakorzeniona u szyitów

- stwierdziła iranistka. Jej zdaniem irański reżim będzie teraz zmuszony "odpowiedzieć proporcjonalnie", choć wcale nie chce wchodzić z USA w otwarty konflikt. - Dla Irańczyków kompromis czy zrobienie kroku w tył oznacza porażkę - dodała.

- To może też dać szanse na zjednoczenie wokół siebie Irańczyków po dramatycznych protestach z końca zeszłego roku - o ile umiejętnie to rozegrają - powiedziała. W długich protestach antyrządowych w Iranie zginęło w ostatnich miesiącach nawet 1500 osób. Generał był dla dużej części społeczeństwa obiektem szacunku. Tylko niewielu - mówi Grondecka - określało go jako zbrodniarza wojennego, odpowiedzialnego za ofiary cywilne w Syrii czy podczas protestów w samym Iranie. Był wręcz "emanacją irańskiej potęgi na Bliskim Wschodzie".

Wg ekspertki ofiarą konfliktu może paść Irak, który w ostatnich tygodniach stał się polem eskalacji między Waszyngtonem a Teheranem. - Amerykanie nie mają pomysłu na politykę wobec Iraku. Zabicie Sulejmaniego było impulsem ze strony Donalda Trumpa i ucieczką do przodu. To to samo, co zrobił Bill Clinton, kiedy w 1998 roku zbombardował Irak na kilka dni przed głosowaniem ws. swojego impeachmentu - powiedziała.

- Amerykanie wiele razy mieli szansę i możliwości zabić Sulejmaniego. Ale tego nie robili, bo wiedzieli, że konsekwencje będą duże. Teraz Trump zdecydował o tym sam, bez porozumienia z Kongresem

- stwierdziła

Odwet Iranu? Trudny do przewidzenia

Wg Grondeckiej Iran "zdaje sobie sprawę ze stanu, w jakim znajduje się jego armia" i wie, że "nie ma szans w otwartym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi". - Będzie starał się dalej prowadzić wojnę asymetryczną za pomocą swoich bojówek. Te w Iraku wypowiedziały już w zasadzie posłuszeństwo rządowi w Bagdadzie, a i trudno się spodziewać, żeby teraz Irakijczycy chronili amerykanów - stwierdziła.

Odwet Iranu utrudnić może fakt, że tym, kto w normalnych warunkach planowałby takie akcje byłby sam Sulejmani. - Ale został już wyznaczony jego następca - powiedziała iraniska. Trudno przewidzieć, co może być obiektem ataku. Wśród potencjalnych celów są amerykańskie bazy w Iraku i całej Zatoce Perskiej, jednostki w innych krajach (np. Syria, Afganistan), ambasady (np. w Libanie), czy amerykańskiego sojusznika - Izrael.

Odpowiedź Iranu zdaje się prawie pewna, pytanie, jaka będzie dokładnie i jak dalej zareagują Stany Zjednoczone. Istnieje obawa, że zareagują jeszcze silniej do powstanie spirala ataków, która wymknie się spod kontroli. - Sytuacja weszła na taką ścieżkę eskalacji, że trudno będzie jej uniknąć. Chociaż prognozowanie wydarzeń jest trudne, ponieważ USA nie mają żadnej strategii. To działania impulsywne i reaktywne. Wcześniej słabiej reagowali na wydarzenia, które można uznać za akty wojny, jak zestrzelenie drona. Teraz zarządzono serię nalotów po śmierci jednego najemnika. Trudno przewidzieć, co będzie dalej - powiedziała.