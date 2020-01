Jeden z najważniejszych irańskich generałów zabity w ataku drona. Donald Trump wydał rozkaz

ps11111ps godzinę temu Oceniono 37 razy 13

- Kogo by tu wysłać na tę wojnę? - myśli Trump

- Najlepiej nie naszych żołnierzy tylko jakichś obcokrajowców. Komu myśmy ostatnio jakaś przysługę zrobili i mają wobec nas dług wdzięczności? - pyta Trump swojego doradcę.

- Ostatnio znieslismy wizy Polakom - podpowiada doradca

- Aaa to co od tego co to jak sługa stał u mojego stołu w pozycji wasalskiej - ucieszyl sie Trump

- Nadadzą sie jak znalazł! Zaprosze tego Du*e do mnie na minutke to podpisze stosowna umowe - uradowal sie amerykanski prezydent