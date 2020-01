"Przepraszam za zły przykład, który dałem". Papież Franciszek o incydencie w Watykanie

31 grudnia, w sylwestrową noc, papież Franciszek spotkał się na placu Świętego Piotra z wiernymi. W pewnym momencie jedna z kobiet złapała go za rękę, wykręcając ją, i przyciągnęła do siebie. Franciszek, by się wyrwać, uderzył wolną ręką w dłoń kobiety.

Papież Franciszek przeprasza za zachowanie

W Nowy Rok, Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański i przeprosił za swoje zachowanie wobec jednej z wiernych.

- Często tracimy cierpliwość. Ja też. Przepraszam za zły przykład, który dałem wczoraj - mówił Franciszek. Papież złożył wszystkim życzenia noworoczne. Powiedział, że rok 2020 należy rozpocząć od wyrażenia wdzięczności Bogu. Podkreślił, że Jezus wyzwolił świat spod dominacji zła i dodał, że zbawienie wymaga cierpliwej miłości.

Franciszek przypomniał, że dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. Zacytował tytuł swego pokojowego orędzia na ten rok: "Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne".

Papież podczas mszy: Przemoc zadawana kobiecie to bezczeszczenie Boga

Jeszcze przed przeprosinami, papież Franciszek odprawił mszę świętą w bazylice watykańskiej w obchodzoną dziś uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki.

Powiedział, że każda przemoc zadana kobiecie jest zbezczeszczeniem Boga zrodzonego z niewiasty. Jak mówił Franciszek, odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od kobiety, w której łonie poczęty został Jezus. Stwierdził, że mimo to kobiety są nieustannie poniżane, bite, gwałcone, nakłaniane do prostytucji i aborcji.

Franciszek podkreślił, że "ciało kobiety składane jest na ołtarzach reklamy i pornografii". - Dziś upokarzane jest również macierzyństwo, ponieważ jedynym wzrostem, który jest przedmiotem zainteresowania, jest wzrost gospodarczy - mówił papież.