Iran odcina się od ataku na ambasadę USA w Bagdadzie. Trwa eskalacja dyplomatycznego konfliktu

Iran pozbawiony wsparcia Rosji byłby dużo bardziej skłonny do negocjacji.



Embargo na rosyjski węgiel i rezygnacja Orlenu z rosyjskiej ropy naftowej to kroki niezbędne do zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.



Niestety na przeszkodzie stoi skrajnie prokremlowski rząd Kaczyńskiego.