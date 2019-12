Polacy odzyskali urnę z prochami syna, którą skradziono na Cyprze. "Złodziej zadzwonił, płakał, przepraszał"

ml2403 pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Czekam teraz kiedy polska prokuratura dobierze się do siedzeń Polaków za wywóz szczątków ludzkich bez zezwolenia i ich traktowanie. Podawana przez nich ostania wola syna nie ma tu żadnego znaczenia. Taka forma pochówku przez rozsypanie prochów jest w Polsce niedopuszczalna i tak jak trumna ze zwłokami tak samo urna musi być pochowana w miejscu do tego przeznaczonym. Przepisy stanowią to jednoznacznie : "Prochy po kremacji muszą być pochowane w grobie murowanym, katakumbach lub przechowywane w kolumbariach". Może być jeszcze dopuszczona forma pochówku w morzu, zarówno zwłok jak i prochów ale w polskim prawie tylko wtedy gdy statek nie może w przeciągu 24 godzin dotrzeć do żadnego portu. Tak więc Polacy popełnili przestępstwo i to jeszcze publicznie się do niego przyznali. Prokurator powinien zacząć działać z urzędu.