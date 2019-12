"Była bardzo kiepska z historii". Rosyjskie MSZ o Mosbacher i rzekomej współpracy USA z nazistami

angus1000 godzinę temu Oceniono 16 razy 10

He he. Najbardziej podoba mi się fragment: "Droga Ambasadorko, naprawdę sądzi Pani, że wie o historii więcej niż o dyplomacji?" Dyplomacja a szczególnie rosyjska to musi być prawdziwa kopalnia rzetelnej wiedzy historycznej. Zaraz by jej wmówili, że łagry na Syberii to taki rosyjski rodzaj ferii zimowych dla niegrzecznych połączony z survivalem i konkursem kto najdłużej wytrzyma bez jedzenia.