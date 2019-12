Władimir Putin nie złożył noworocznych życzeń Andrzejowi Dudzie. Lista adresatów Kremla zaskakuje

psyhodelic godzinę temu Oceniono 14 razy 6

W Polsce to co innego .Polscy politycy składają sobie życzenia, dzielą się opłatkiem, a potem wylewają na sobie wiadra pomyj i uryn. Wyzwiska kłamstwa i pomawianie to chleb powszedni polskich polityków . Nie wszystkich rzecz jasna ale większości tych z pierwszych stron. Ale co tam to nasze gniazdo