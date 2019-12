65-latek uznany winnym ataku na ambasadora RP Marka Magierowskiego

To finał sprawy z maja tego roku. 65-letni Arik Lederman opluł wówczas w Tel Awiwie ambasadora RP Marka Magierowskiego. Mężczyzna podszedł do auta, w którym był dyplomata, otworzył drzwi i splunął na niego. Oburzenie po incydencie wyraziło izraelskie MSZ, a 65-latek przepraszał później, tłumacząc, że nie wiedział, kto porusza się samochodem.

Lederman usłyszał zarzuty napaści i gróźb karalnych, za co groziło mu do pięciu lat więzienia. W niedzielę 29 grudnia sąd uznał 65-latka winnego ataku na ambasadora - donosi "The Times of Israel".

Arik Lederman po raz kolejny przeprosił ambasadora, przyznał się też do winy. Wcześniej, na mocy ugody z prokuraturą, zmieniono oskarżenie przeciwko mężczyźnie. W zamian za przyznanie się do winy zrezygnowano z oskarżania go o napaść na dyplomatę. Na razie nie wiadomo, jaką karę sąd wymierzy Ledermanowi. Decyzja zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

