USA: Pracowniczki parku Walt Disney World na Florydzie ofiarami przemocy i molestowania seksualnego

60 lat temu, kiedy jeszcze nie było internetu, Plotka czy Instagrama, opowiadaliśmy sobie

na podwórku "pieprzne" kawały o seksualnych przygodach Myszki Miki i Kaczora Donalda.

No i żeby nie wyszło że Polska gorsza od Ameryki, to dokładaliśmy do nich takie same tematycznie dowcipy o Ptysiu i Gąsce Balbince oraz o Jacku i Agatce.

A teraz proszę: wylazło szydło z worka i wychodzi na to że przypadkiem znaliśmy prawdę... :-)