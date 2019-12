Cypr: złodzieje okradli samochód polskiej pary. Rodzice błagają o zwrot urny z prochami syna

wylye pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Rozsypywanie popiołu zwanego "prochami" nie stanowi problemu w większości NORMALNYCH krajów świata. (w Polsce... stanowi, jest nielegalne i zagrożone jest wyrokiem) W większości NORMALNYCH krajów, ktoś kto sprzedaje samochód na rynku wtórnym (ani ten co go kupuje) nie płacą od tej czynności żadnego podatku. (Ustawodawca wychodzi tam z założenia, że podatek ten został już uiszczony na rynku pierwotnym - vide UK) W większości NORMALNYCH krajów świata pożyczenie jakiejś sumy pieniędzy (nawet znacznej) komuś "dalszemu" niż nawet najbliższa rodzina - nie jest obciążone podatkiem. W większości NORMALNYCH krajów własność gruntu nie sprowadza się tylko do płacenia podatku za ten grunt - wszystko co znajduje się w tej ziemi - gruncie, jest własnością posiadacza gruntu - nie w Polsce... W tak rozumianej "własności" nie ma konieczności PENALIZOWANIA używania... detektora metalu, nawet amatorskiego, takiego do "szukania monet na plaży" - nie w PL. Tu każdy kto chodzi po własnym lub za zgodą sąsiada - może od roku (chyba od 2018) trafić za to do więzienia - bo stało się to przestępstwem. OPRESYJNOŚĆ państwa Polskiego jest obecnie w wielu aspektach większa, niż to miało miejsce za tzw "komuny"

Mógłbym w nieskończoność wyliczać absurdy prawodawstwa w PL - ale po co? Skoro obywatelom to pasuje - znaczy, że jest OK...