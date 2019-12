Teksas. Otworzył ogień w kościele. Zastrzelili go parafianie. "Miejsca kultu mają być święte"

Do zdarzenia doszło na przedmieściach Fort Worth w Teksasie. Uzbrojony w strzelbę mężczyzna wszedł do świątyni w czasie komunii i oddał strzały do wiernych. Dwóch parafian miało przy sobie broń. Zastrzelili napastnika.

Odpowiedzieli szybko i po sześciu sekundach strzelanie dobiegło końca. Dwóch parafian wyciągnęło broń i natychmiast zabiło zabójcę, ratując niezliczoną liczbę żyć

- powiedział zastępca gubernatora Dan Patrick. Jak informują władze, w czasie strzelaniny w kościele West Freeway Church of Christ znajdowało się 240 parafian.

Widzisz, jak życie przebiega ci przed oczami. Martwiłam się o moje dziecko

- powiedziała stacji CBS Isabel Arreola, która była świadkiem zdarzenia.

"Miejsca kultu mają być święte"

Greg Abbott, gubernator stanu Teksas, podziękował parafianom za szybką reakcję, wskutek której "udało się uniknąć większego rozlewu krwi".

Miejsca kultu mają być święte. Jestem wdzięczny członkom kościoła, którzy błyskawicznie podjęli decyzję o zabiciu napastnika, dzięki czemu udało się uniknąć większego rozlewu krwi

- napisał na Twitterze Greg Abbott.

W wyniku strzelaniny zginęły trzy osoby (sprawca i dwie jego ofiary).

Motyw działania sprawcy nie jest znany. Śledztwo prowadzi FBI. Nie ujawniono tożsamości ofiar ani napastnika.

Drugi atak na zgromadzenie religijne w USA w niecałe 24 godziny

To nie pierwsza śmiertelna strzelanina, która miała miejsce w kościele w Teksasie. W listopadzie 2017 r. Devin Patrick Kelley otworzył ogień w kościele w Sutherland Springs, zabijając ponad 20 wiernych. Później odebrał sobie życie.

Amerykańskie media podkreślają, że niedzielna strzelanina w Teksasie była drugim atakiem na zgromadzenie religijne w USA w niecałe 24 godziny. W sobotę wieczorem mężczyzna dźgnął pięć osób, które świętowały Chanukę w ortodoksyjnej społeczności żydowskiej na północ od Nowego Jorku.

