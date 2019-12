Kradzieże ostryg we Francji. Specjalne odziały żandarmerii strzegą hodowli

W Bretanii, w Morbihan, tylko w ciągu jednej nocy skradziono cztery i pół tony ostryg. Złodzieje, to zorganizowane grupy przestępcze, które znają specyfikę hodowli ostryg. Zwykle pod osłoną nocy podjeżdżają w czasie odpływu traktorem z przyczepą i wywożą ogromne ilości skorupiaków.

Francja. 120 tys. ostryg na sylwestrowych stołach

Według władz tego typu działalność przestępcza wzrosła w tym roku dwukrotnie w porównaniu do 2018 roku i co więcej dotyczy to wszystkich regionów Francji - od Normandii i Bretanii po Charente-Maritime i wybrzeże Morza Śródziemnego.

Aby ograniczyć to zjawisko żandarmeria stworzyła jednostkę, która w dzień i w nocy patroluje wybrzeże samochodami terenowymi. Policja używa śmigłowców, jednostek pływających i dronów.

Według żandarmerii kradzieże w tym roku zaczęły się bardzo wcześnie, bo w listopadzie i mogą trwać do połowy stycznia. Na sylwestrowych stołach we Francji pojawia się 120 tys. ton ostryg.