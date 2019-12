"Warszawa sięga dna". Rosyjscy politycy bronią słów Putina, głos zabrał m.in. wnuk Mołotowa

g106 2 godziny temu Oceniono 60 razy 30

Chcieliście to macie i zupełnie nie rozumiem czego się spodziewaliście. Jest wiadomą sprawą, że Putin rozgrywa głupich polaczków po mistrzowsku. Cokolwiek by o nim nie mówić a to, że dyktator, cwaniak czy bandyta polityczny to jednej rzeczy mu ni nikt nie odmówi. Putin to szalenie inteligentny i wykształcony facet, do tego dyplomata i szpieg. A nasze durnie w Polsce chcą z nim walczyć, hahahahaha ale to raczej śmieszne nie jest. To szalenie tragiczne nawet nie żałosne. W Europie i na Świecie NIKT się z nami nie liczy