Brytyjski rząd przez przypadek ujawnił adresy ponad tysiąca osób, w tym Eltona Johna

New Years Honours to oficjalny brytyjski system, mający na celu wyróżnieniu osób, które przyczyniły się do rozwoju sztuki, nauki albo działały charytatywnie. W Nowy Rok, 1 stycznia, wręczane są oficjalne wyróżnienia i tytuły, a robi to osobiście monarcha lub jego zastępca.

W tym roku na liście New Years Honours znaleźli się m.in. piosenkarz Elton John, aktorka Olivia Newton-John, perkusista Queen Roger Taylor. Pełne zestawienie 1097 osób zostało opublikowane na oficjalnej stronie rządowej, wraz z dołączonymi biogramami wyróżnionych.

Jednak w pliku PDF z listą znalazły się też dane wrażliwe laureatów, jak np. ich prywatne adresy. Dokument usunięto, ale trudno przypuszczać, by ktoś nie zapisał sobie wspomnianego dokumentu.

Wrażliwe dane miały być dostępne przez około godzinę

O sprawę pytało BBC, a w odpowiedzi ze strony brytyjskiego rządu padły przeprosiny oraz zapewnienie, że trwają wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Nie wiadomo natomiast, ile osób mogło pobrać dokument z wrażliwymi danymi. Według BBC wspomniany PDF można było znaleźć tuż po północy z piątku na sobotę, ale już po godz. 5 nad ranem - nie. Rząd twierdzi z kolei, że plik był dostępny przez zaledwie godzinę.

