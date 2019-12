Włochy. Lawina zeszła na stok narciarski. Wśród ofiar kobieta i dwoje dzieci

doomsday godzinę temu Oceniono 15 razy 1

Wszystkie ofiary to Niemcy. Tragedia rozegrała się koło Bolzano, włoski Tyrol.

Kiedy do ludzi dotrze, że narciarstwo zjazdowe niszczy przyrodę ? Moda na nie jest napędzana przez bezwzględny, chciwy biznes. W Alpach i nie tylko tam znikają ostatnie góralskie wioski, które robią miejsce pod wyciągi i tereny zjazdowego narciarstwa.

Równocześnie znikają z gór zwierzęta. Dzisiaj jazda na nartach, to żaden szpan, to pokaz bycia bucem. Takim bucem niedawno okazał się sam pan Prezydent Duda, który pozował na nartach zjazdowych. Jeżeli już narty, to tylko biegówki.