Układ bardzo wysokiego ciśnienia nad Europą. "Możemy to odczuwać!"

Synoptycy zwracają uwagę, że nad Europą rozpościera się ogromny układ wysokiego ciśnienia. - Dawno nie było tak wysokiego ciśnienia. Możemy to odczuwać! - ostrzegała Anna Dec, prezenterka pogody w TVN Meteo. W sobotę i rano w niedzielę będzie ono w Polsce najwyższe - według prognoz nawet do 1045 hPa.

Układ wysokiego ciśnienia i jego przemieszczanie się możecie obserwować na mapie pogodowej poniżej (to ten fioletowy obszar):

A co nas czeka w pogodzie? Zmiana. Na razie Polskę zmroził chłód i w sobotę w większości kraju może popadać śnieg, temperatura zacznie jednak wkrótce rosnąć. Już w poniedziałek w większości kraju będzie kilka stopni "na plusie", a we wtorek temperatura jeszcze trochę podskoczy - według prognozy TVN Meteo oraz Windy będzie od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do nawet do 6-7 st. C na północy i zachodzie kraju. Podobnie ma być w środę.

Ciśnienie a samopoczucie

Zmiany ciśnienia mogą być odczuwalne przez człowieka w różny sposób. Dolegliwości bólowe, np. ból głowy czy stawów, powoduje jednak według naukowców raczej spadek ciśnienia. Ten też niechybnie nastąpi.

O co chodzi z ciśnieniem atmosferycznym? Wyjaśnia poniższe wideo: