Te wszystkie Araby i inni wyznawcy Allacha według Światowego obrońcy Demokracji dzielą się na dobrych Sunnitów i złych Szyitów. Szyici są źli bo popiera ich Iran oraz Hezbollah oraz wywołali powstanie narodowe w Jemenie przeciw prezydentowi który sam się wybrał demokratycznie bo przy pomocy amerykańskich bombowców i marines. Sunnici są dobrzy bo wspólnie ze Światowym Obrońcą Demokracji wprowadzają tę demokrację w Afganistanie, Iraku, Syrii, Libii, Nigerii, Somalii i kilkunastu innych islamskich krajach. To z nich wywodzą się tacy bohaterscy obrońcy demokracji jak Al Kaida czy Al Nasura. To Sunnici prześladują szyitów i wszystkich niewiernych. To Sunnici w 100% wysadzają meczety szyitom i kościoły Chrześcijanom oraz pokazowo obcinają im głowy. Ale to są dobrzy muzułmanie jeszcze do niedawna szkoleni, opłacani i zbrojeni przez Światowego Obrońcę Demokracji.

I jeszcze jedno. Ogromna większość bo niemal 100% uciekinierów do Europy to są Sunnici. Ci którzy we wszystkich muzułmańskich krajach prześladują i mordują Szyitów, Chrześcijan czy Jazydów. To oni od razu dostają azyl polityczny. Prześladowani przez nich Szyici, Chrześcijanie czy Jazydzi dostają tylko prawo czasowego pobytu.