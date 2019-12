Komandosi z USA o swoim dowódcy: "zło wcielone". Dziennikarze dotarli do niepublikowanych nagrań

- Zabijał wszystko, co się ruszało - opisywał jeden z członków sił specjalnych marynarki wojennej. Mówił o byłym dowódcy Eddiem Gallagherze, który był oskarżany o zbrodnie wojenne, a został ostatnio ułaskawiony przez Donalda Trumpa. Teraz "New York Times" dotarł do nagrań, na których komandosi ze łzami zeznają, co widzieli.

Fot. Gregory Bull / AP Photo

