Kardynał pedofil przekazał 600 tys. dolarów duchownym. W tym papieżowi Janowi Pawłowi II

Jak podaje "Washington Post", przez prawie 17 lat były kardynał Theodore McCarrick przekazał wysoko postawionym duchownym katolickim ok. 600 tys. dolarów. Kilku z ponad 100 odbiorców pieniędzy było bezpośrednio zaangażowanych w ocenę stawianych wobec niego oskarżeń.

90 tys. dolarów dla Jana Pawła II

"Washington Post" donosi, że McCarrick w latach 2001-2005 przesłał papieżowi Janowi Pawłowi II 90 tys. dolarów, a następnie Benedyktowi XVI 291 tys. dolarów. Większość z nich, bo 250 tys. dolarów, otrzymał w maju 2005 roku, miesiąc po wyborze na papieża.

W oświadczeniach watykańscy duchowni czeki od McCarricka opisywali jako zwyczajowe dary na Boże Narodzenie albo wyraz uznania dla ich służby. Jak podkreślali, pieniądze te były przekazywane m.in. na cele charytatywne.

"Pieniądze nie miały żadnego wpływu na proces podejmowania decyzji"

Rzecznik kardynała Leonardo Sandriego, który otrzymał 6,5 tys. dolarów, przekazał, że pieniądze od McCarricka "nie miały żadnego wpływu na proces podejmowania decyzji" wobec niego.

Przedstawiciele byłych papieży odmówili komentarza. Watykan planuje opublikowanie raportu w związku z oskarżeniami przeciwko McCarrickowi. W tym celu amerykański Kościół przesłał do Rzymu wykazy finansowe.

Theodore McCarrick został oskarżony o molestowanie nieletnich w latach 70. w Nowym Jorku. Jeden z jego oskarżycieli to mężczyzna, który był wówczas ministrantem. W lipcu 2018 roku McCarrick zrzekł się godności kardynała, a w lutym został wydalony ze stanu duchownego przez papieża Franciszka. Został uznany winnym czynów pedofilii. Stało się to na kilka dni przed pierwszym w historii Kościoła szczytem dotyczącym walki z pedofilią, który zwołał Franciszek.

Pedofilia w Legionie Chrystusa

Przypomnijmy, że po wewnętrznym dochodzeniu został opublikowany raport Legionu Chrystusa. Podaje on, że w latach 1941-2019 czynów pedofilskich dopuściło się co najmniej 33 księży i 71 seminarzystów tego zgromadzenia. Niektórzy z oprawców to jednocześnie ofiary ks. Marciala Maciela, założyciela tego zgromadzenia.

