Wielka Brytania. Z kwatery głównej MI6 zniknęły dokumenty. "Są niezwykle istotne dla terrorystów"

mamlas_s 5 minut temu 0

Agoro! Apel mam...

Może nie publikujcie niczego przed Sześcioma Królami?

Zdążycie przetrzeźwieć, a gòwno które wydalacie z siebie będzie cuchnęło zdrowizną. Powólcie mu na przetrawienie. Bo to, co wydalacie nawet do zastodolnego szamba się nie nadaje, a wy to umieszczacie w publicznym klopie przecież!...