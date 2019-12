Nalot rosyjskich służb na biuro Aleksieja Nawalnego. Powodem film o olbrzymim majątku Miedwiediewa

Według rzeczniczki Nawalnego, Kiry Jarmysz, celem najścia jest zablokowanie wieczornego programu telewizyjnego z udziałem szefa Fundacji. "Do Fundacji Walki z Korupcją i do studia Nawalny-Live dopiero co wkroczyła duża grupa funkcjonariuszy. Najwyraźniej zrobiono to w celu zajęcia sprzętu, a czwartek wybrano nieprzypadkowo, ponieważ na dzisiaj zaplanowano program Aleksieja Nawalnego" - powiedziała Kira Jarmysz w rozmowie z "Echem Moskwy".

Jak podały rosyjskie media powodem przeszukania w siedzibie moskiewskiej siedziby Fundacji Walki z Korupcją jest niezastosowanie się do wyroku sądu ws. filmu "On nie jest dla was Dimką". Nakręcony w 2017 roku i obecny w internecie film dokumentalny przedstawia premiera Dmitrija Miedwiediewa i jego olbrzymi majątek. Zawiera między innymi kadry prywatnej rezydencji rosyjskiego premiera nakręcone z drona. W 2017 roku moskiewski sąd nakazał usunięcie filmu z sieci, a w tym roku wszczął postępowania przeciwko dyrektorom - byłemu i obecnemu - Fundacji Walki z Korupcją.

W biurze Fundacji obecni są jej prawnicy. Aleksieja Nawalnego policja wyprowadziła, jednak on sam zdementował informacje o swoim zatrzymaniu. W internecie opublikował również nagranie z monitoringu, na którym widać jak funkcjonariusze resortów siłowych wyłamują drzwi do biura.

"Niczego nie wyjaśniają, jak zwykle nie przedstawili się, można zobaczyć film jak wdzierają się do biura, krzyczą, żeby wszyscy stanęli twarzami do ściany, zachowują się bardzo brutalnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do przeszukań, ale to poraża swoją agresywnością" - napisała Kira Jarmysz.

Kilka dni temu media informowały o zaginięciu współpracownika Nawalnego. W środę ujawniono, że 23-letni Rusłan Szaweddinow, działacz rosyjskiej opozycji, został wcielony do wojska i wysłany do bazy w Arktyce.