Rosja. 23-letni opozycjonista wysłany do bazy wojskowej w Arktyce. Nie może mieć telefonu, pilnuje go strażnik

23-letni Rusłan Szaweddinow zaginął w poniedziałek po tym, jak policja wkroczyła do jego mieszkania i zabrała go na przesłuchanie - informuje "The Telegraph".

Z najnowszych informacji wynika, że Rosjanin został powołany do wojska, a konkretnie do służby w bazie w rejonie Nowej Ziemi - grupy wysp na Oceanie Arktycznym. Panują tam surowe warunki, temperatura spada nawet do -40 stopni Celsjusza.

Szaweddinow jest od kilku lat współpracownikiem jednego z najbardziej znanych i wpływowych rosyjskich opozycjonistów Aleksieja Nawalnego. Nawalny porównał powołanie 23-latka do zesłań na Syberię, które stosowano w carskich czasach. Jak informuje działacz, Szaweddinowowi nie wolno posiadać telefonu komórkowego, jest też nieustannie pilnowany przez strażnika.

Moskiewski komisarz wojskowy w rozmowie z rosyjską agencją informacyjną TASS tłumaczył, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a Szaweddinow został przetransportowany do Arktyki wraz z grupą innych poborowych.

Jak podaje BBC, 23-latek próbował odwołać się od tej decyzji, jako powód podając stan zdrowia. Jego prośby nie zostały jednak uwzględnione.

Działalność Aleksieja Nawalnego

Rusłan Szaweddinow jest działaczem założonej przez Nawalnego Fundacji do Walki z Korupcją. Aleksiej Nawalny i jego współpracownicy od kilku lat ujawniają majątki najwyższych urzędników państwowych w Rosji. Do tej pory prezentowane były między innymi filmy i raporty dotyczące premiera Dmitrija Miedwiediewa, ministra obrony Siergieja Szojgu, Prokuratora Generalnego Jurija Czajki oraz innych osób związanych z Kremlem.

W październiku Fundacja do Walki z Korupcją została wpisana na listę "zagranicznych agentów". Na podstawie ustawy z 2012 roku w ten sposób władze piętnują organizacje pozarządowe, które korzystają z zagranicznych grantów. W przypadku Fundacji Nawalnego chodziło o niewielkie kwoty, które przelały nieznane opozycyjnemu politykowi osoby. Fundacja zwróciła zagranicznym darczyńcom wpłacone przez nich pieniądze.