Rosja. Helikopter wpadł w wir śnieżny i lądował awaryjnie, został poważnie uszkodzony. Są ranni

wnuczek_akowca 15 minut temu

W ramach dobrych, świątecznych wiadomości, dodam, że pierwszy seryjny egzemplarz myśliwca Su57 zdematerializował się po zderzeniu z ziemią. Pilot katapultował się, przeżył. Ta katastrofa stawia pod znakiem zapytania program budowy tego myśliwca, bowiem rozbiła się maszyna należąca jeszcze do fabryki, przed oficjalnym jej przekazaniem do Sił Powietrznych Rosji. Na dodatek, maszyna ta wyposażona była w nowe silniki, które miały z niej uczynić myśliwiec 5-ej generacji. A to podobno awaria silnika była przyczyną katastrofy. Wychodzi na to, że Rosjanie wprowadzą na swoje wyposażenie myśliwiec 5-ej generacji dopiero wtedy gdy odkupią od Amerykanów F35, po tym jak zostanie on wycofany ze służby w USAF.