Tragedia w hiszpańskim kurorcie. Trzy osoby z jednej rodziny utonęły w basenie

Trzy osoby - 52-letni Brytyjczyk, jego dziewięcioletnia córka oraz 16-letni syn z obywatelstwem amerykańskim - utonęły w basenie w ośrodku Club La Costa World na Costa del Sol - informuje Sky News. Tragedia wydarzyła się w Wigilię.

Jak informują media, wszystko zaczęło się, gdy dziewczynka zaczęła tonąć, a jej brat i ojciec ruszyli na ratunek. Służby ratownicze zostały powiadomione przez matkę. Kobieta otrzymała od miejscowych służb wsparcie psychologiczne.

Costa del Sol. Trzy osoby utonęły w basenie

Śledczy badają system pomp basenowych, by sprawdzić, czy doszło do elektrycznej lub mechanicznej usterki. Na razie jednak oficjalnie nie wiadomo, co mogło być przyczyną tragedii.

Jeśli to rzeczywiście pompa do niej doprowadziła, nie byłoby to pierwsze takie zdarzenie. Sky News przypomina, że dziesięć lat temu Brytyjczyk Nathan Clark utonął w parku wodnym w Tajlandii po tym, został wciągnięty przez pompę pod powierzchnię wody.