Papież Franciszek o Syrii i Ukrainie w orędziu. Słowa o "morzach i pustyniach" zamienionych w "cmentarze"

r-spare pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

moze zamiast wstrzasac sumieniem podwiązać połowie Afryki nasieniowody - problem w nastepnym pokoleniu sie skonczy. Nie chce w to mieszac Chrystusa bo wyglada mi to na bluźnierstwo. A Franciszek - no cóż mielismy lepszych i gorszych papieży, historia go oceni. chyba że pustynie i morze uda sie przepłynąc na tyle duzo przedstawicieli afrykańskiej "poranionej ludzkości " że pojecie historii nie bedzie nam już do życia potrzebne.