Dramatyczny apel w kartce świątecznej. Jest stanowisko firmy z Chin. MSZ o doniesieniach: Farsa

Europa to banda obłudnych hipokrytów. Najpierw wszystkie duże firmy przeniosły swoją produkcję do Chin, których rząd ma głęboko w dupie prawa człowieka, ekologię, równość i w ogóle wszystkie górnolotne wartości, o których rozprawiają europejscy zbawiciele świata, przy suto zastawionych stołach w rzęsiście oświetlonych mieszkaniach a potem, przy tych samych stołach występują w obronie "klimatu" i "praw człowieka".



Marksowi też łatwo było pisać różne "komunistyczne manifesty", szczególnie że robił to siedząc w wygodnym mieszkanku, syty, dobrze ubrany i dopieszczony za kasę fabrykanta Engelsa. Może więc zamiast się "święcie oburzać" przeniosą tę produkcję z powrotem do Europy? Wybudują nowe, ekologiczne fabryki, zasilą je prądem ze źródeł odnawialnych i zatrudnią europejskich robotników, za europejskie pensje?



Nie? Nie da się? Ekonomicznie nieopłacalne? To niech takie kartki wrzucają do ekologicznego recyclingu i ze swoimi Ajfonami i kilkunastoma walizami nadal jeżdżą na konferencje klimatyczne i wygłaszają płomienne przemówienia, jak to klimat ginie a chińscy więźniowie jęczą w kajdanach. Trochę tak pokursują a potem znajdą sobie nowe hobby. Jakąś ekstrawagancką odmianę seksu albo coś w tym guście.