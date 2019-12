Pedofilia w Legionie Chrystusa. 33 księży i 71 seminarzystów skrzywdziło co najmniej 175 osób

Marcial Maciel Degollado założył Legion Chrystusa w 1941 roku w Meksyku. Już w latach 40. do Watykanu docierały informacje o tym, że Maciel jest uzależniony od narkotyków i dopuścił się czynów pedofilskich, ale sprawę tę tuszowano. Duchowny miał także kilkoro dzieci, został oskarżony, że zarządza zgromadzeniem, stosując metody znane z sekt. Dopiero w 2006 roku, w czasie pontyfikatu Benedykta XVI, Kongregacja Nauki Wiary usunęła ks. Maciela ze służby publicznej i nakazała mu spędzić resztę życia na modlitwie i pokucie. To jedyna kara jaką poniósł. Ks. Maciel zmarł w 2008 roku.

Osobą, która przez lata blokowała dochodzenie w sprawie zarzutów o wykorzystywanie seksualne stawianych ks. Macielowi, był sekretarz stanu z czasów pontyfikatu św. Jana Pawła II, kardynał Angelo Sodano. W tej sam dzień, gdy papież Franciszek przyjął rezygnację Sodano z funkcji dziekana Kolegium Kardynalskiego (21 grudnia 2019 r.), Legion Chrystusa opublikował raport na temat pedofilii w zgromadzeniu.

Pedofilia w Legionie Chrystusa. 1/3 oprawców to ofiary ks. Maciela

Z raportu Legionu Chrystusa dowiadujemy się, że w latach 1941-2019 czynów pedofilskich dopuściło się co najmniej 33 księży i 71 seminarzystów tego zgromadzenia. Skrzywdzili oni co najmniej 175 osób. Jedna trzecia oprawców to osoby, które same padły ofiarą ks. Maciela. Inni oprawcy to z kolei ofiary ofiar założyciela Legionu Chrystusa. Raport wykazuje, że w zgromadzeniu powstał "wielopokoleniowy łańcuch nadużyć, który potwierdza toksyczny wpływ Maciela rozprzestrzeniający się w całym Legionie Chrystusa" - pisze AP.

60 ofiar, które uwzględnia raport, to osoby, które ks. Maciel skrzywdził osobiście. W chwili, gdy dopuścił się na nich czynów pedofilskich, ofiary miały 11-16 lat. Większość z nich to chłopcy.

Raport Legionu Chrystusa to pierwszy krok "na drodze pojednania" z ofiarami

33 księży z Legionu Chrystusa, którzy według raportu dopuścili się pedofilii, to 2,44 proc. z 1353 księży zgromadzenia wyświęconych od 1941 roku. Oznacza to, że zgodnie z opublikowanymi do tej pory danymi odsetek księży-pedofili w tym zgromadzeniu jest znacznie niższy niż średnia krajowa w Stanach Zjednoczonych lub Australii. Associated Press informuje, że w tym samym okresie o pedofilię zostało tam oskarżonych odpowiednio 5,8 proc. i 7 proc. księży.

Twórcy raportu zauważają, że "prawdopodobnie jest więcej przypadków nadużyć niż do tej pory zgłoszono, a statystyki będą musiały być okresowo aktualizowane" - informuje agencja Catholic News Agency. Zgromadzenie podkreśliło, że publikacja raportu to pierwszy krok "na drodze pojednania" z ofiarami.

"Potwierdzamy i wstydzimy się rzeczywistości przestępstw związanych z seksualnym wykorzystywaniem nieletnich w historii Legionu, szczerze pragnąc dalszego nawrócenia osobistego i instytucjonalnego" - czytamy w raporcie cytowanym przez CNA.

Spośród 33 kapłanów, którzy wykorzystywali nieletnich, sześciu zmarło, ośmiu wyszło ze stanu kapłańskiego, jeden opuścił Legionistów, a 18 pozostało w zgromadzeniu. Spośród tych 18, 14 nie pełni publicznej posługi kapłańskiej, a czterech "ma ograniczoną posługę, która wyklucza duszpasterstwo nieletnich" - wynika z raportu.