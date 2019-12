Ojciec Rydzyk niemile widziany w Kanadzie? Kardynał oceni, czy szerzy mowę nienawiści

O rosnącym sceptycyzmie kanadyjskich duchownych w stosunku do pobytów ojca Tadeusza Rydzyka w ich kraju w rozmowie z "Onetem" opowiedział Thomas Lukaszuk, pochodzący z Polski były wicepremier kanadyjskiej Alberty.

Kanadyjskie "nie" dla mowy nienawiści z Torunia

Jak pisze serwis, w sprawie niepoprawnych politycznie wypowiedzi ojca Rydzyka, do arcybiskupa Edmonton Richarda Smitha, kilka dni temu zwrócił się Abraham Silverman z żydowskiej organizacji B’nai Brith, która na całym świecie walczy z religijną nietolerancją oraz prześladowaniem mniejszości. - Abraham Silverman przedstawił swoje zastrzeżenia do przemówień ojca Rydzyka na terenie Kanady. Obie strony zgodziły się, że ich fragmenty były niestosowne. Miały ksenofobiczny charakter i nie odzwierciedlały wartości wyznawanych ani przez Kościół Katolicki, ani przez żydowską organizację, ani przez kanadyjskie społeczeństwo - mówi Thomas Lukaszuk w rozmowie z Onetem. Kanadyjski polityk dodaje, że "członkowie B’nai Brith o ojcu Rydzyku dowiedzieli się z mediów".

Sprawą Rydzyka zajął się kanadyjski kardynał Thomas Collins. - Podejrzewam, że skończy się tym, że ojciec Rydzyk już nie będzie zapraszany do polskich parafii w Kanadzie. Będę bardzo zdziwiony, jeśli tak się nie stanie - mówi Lukaszuk. - Nam chodzi teraz o to, żeby parafie nie zapraszały go jako gościa. Tego typu postawa nie jest mile widziana w Kandzie. Z postawy arcybiskupa Smitha wnioskuję, że on uważa tak samo - wyjaśnia.

