Książę Filip trafił do szpitala. Pałac Buckingham mówi o "środkach ostrożności"

Pałac podał, że przewiezienie księcia Filipa do szpitala nie było nagłym przypadkiem - mąż królowej trafił na "obserwację i leczenie istniejących już schorzeń", co zalecił mu lekarz opiekujący się rodziną królewską. Książę nie jechał do szpitala karetką, a z informacji dziennikarzy wynika, że do placówki wszedł o własnych siłach. Obserwacja ma potrwać kilka dni.

98-letni mąż królowej Elżbiety II został przyjęty do prywatnego szpitala im. Króla Edwarda VII w Londynie. Książę Edynburga przebywał w królewskiej posiadłości w Sandringham w hrabstwie Norfolk, około 200 km od stolicy.

Książę Filip jest mężem Elżbiety II od 1947 roku i jest najdłużej służącym królewskim małżonkiem w historii Wielkiej Brytanii. Królowa jest nieco młodsza od męża - ma 93 lata. W 2017 roku Filip wycofał się z życia publicznego.