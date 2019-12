Polak zadźgany w Niemczech. Rodzina zorganizowała zbiórkę na transport zwłok do kraju

W niedzielę w Ebingen Polak pokłócił się w restauracji z innym mężczyzną, który później dwukrotnie dźgnął go nożem. 36-latka nie udało się go uratować. Rodzina zbiera pieniądze na transport zwłok do kraju.

CEZARY ASZKIEŁOWICZ

