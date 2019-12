USA. 17-latka ukradła i rozbiła samolot na lotnisku. "Była zdezorientowana" [WIDEO]

cmok_wawelski godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Głupia pipcia miała szczęście, tzn jeśli prokurator nie poprosi i nie dostanie zgody na sądzenie jako dorosłej .

Ale 'niespodziankę pod choinkę' rodzinie zrobiła nomen-nomen - ODLOTOWĄ. Obrona w takiej sprawie, to na luzie z 50 tys. USD, dla adwokatów. To tyle co rok studiów na dobrej prywatnej uczelni.