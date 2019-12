Indie nie dla muzułmanów. Tysiące ludzi protestuje przeciwko nowemu prawu o obywatelstwie

stanislaw32 pół godziny temu Oceniono 12 razy 12

Prawo to zostalo wprowadzone zeby pomoc mniejszosciom przesladowanym za wiare w sasiednich krajach muzulmanskich. To dlatego mniejszosci, ale nie ich przesladowcy (muzulmanie) moga dostac obywatelstwo Indii. Oczywiscie mainstream media na zachodzie pokazuja to jako nacjonalizm.