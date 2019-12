Trwa debata nad impeachmentem Donalda Trumpa. "To napaść na Amerykę!"

magda_breslau pół godziny temu Oceniono 14 razy 6

"In America, nobody is above the law.”



W dzialajacej demokracji nawet najpotezniejszy czlowiek swiata moze byc zdjety z urzedu za dzialania, ktore niszcza demokratyczny porzadek. Niestety my dzien po dniu, niemal niepostrzezenie, z pòłdemokracji trafilismy do azjatyckiej satrapii. Za mojego zycia zaczela zaczela sie Polska demokratyczna, i za mojego zycia umiera na moich oczach. I czuje sie nie tylko smutna. Czuje sie wspolwinna temu, ze dalam sobie ukrasc kraj malemu trollowi i jego przyDudasom.