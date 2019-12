Kolejny krok do impeachmentu Donalda Trumpa. Izba Reprezentantów zagłosuje nad zarzutami wobec prezydenta

poppers68 pół godziny temu Oceniono 6 razy -2

Podkreślam - mam do Trumpa baaaardzo określony stosunek.

Ale nie mogę wyzbyć się wrażenia, że postaci wpływowe, opiniotwórcze media i Bóg wie jeszcze kto, kompletnie nie akceptują demokratycznego wyboru społeczeństwa.

Społeczeństwa kraju, który jawi się jako najbardziej demokratyczny na świecie.

A guzik prawda, niebezpieczeństwo reelekcji tego człowieka, powoduje tego typu działania, prowadzone wręcz z uporem maniakalnym.

Znaczenie mają : informacje medialne, informacje " sygnalistów, którzy słyszeli, że ktoś komuś coś powiedział " i tak dalej.

To powoli robi się jakimś kabaretem......

W takiej Polsce, ludzie niezadowoleni z danej opcji politycznej będącej w danej chwili u władzy, czekają cierpliwie na wybory a w Stanach nie.

Nie udało się powiązać Trumpa z udziałem Rosjan w wyborach prezydenckich, nie udało się powiązać Trumpa z biznesami w Rosji, nie udało się powiązać Trumpa z dziwką nieopłaconą wystarczająco dobrze. No to teraz Ukraina i Bidden - choć pies z kulawą nogą nie pyta o interesiki rodzinne tej familii akurat na Ukrainie.

Coś to z demokracją nie ma wiele wspólnego.......