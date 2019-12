Chińczyk zaciągnął się do wojska na ochotnika. Chciał odejść. Skazali go na wegetację

Los młodego mężczyzny z miasta Danzhou na wyspie Hainan został opisany przez oficjalny organ prasowy chińskich sił zbrojnych i przetłumaczony na potrzeby jego anglojęzycznego wydania "PLA Daily" (PLA - Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza).

REKLAMA

Młody mężczyzna o nazwisku Zhang zaciągnął się do wojska we wrześniu. W Chinach formalnie wszyscy mężczyźni w wieku 18-22 podlegają poborowi i muszą się zarejestrować w odpowiedniku polskich Wojskowych Komend Uzupełnień. Nie ma jednak faktycznej obowiązkowej służby wojskowej i poboru, ponieważ chętnych do dobrowolnej służby jest znacznie więcej niż potrzebują liczące około dwa miliony ludzi siły zbrojne. Chińczycy nazywają to "ochotniczym poborem".

Jak opisuje "PLA Daily", Zhang w pierwszym miesiącu wstępnego szkolenia "nie był w stanie zaadoptować się do życia wojskowego i związanych z nim wyrzeczeń oraz obciążeń" i postanowił, że jednak nie chce służyć. - Pomimo cierpliwego nakłaniania przez przełożonych, trwał przy swoim postanowieniu - stwierdza wojskowa gazeta. Zorganizowano też spotkanie mężczyzny, jego rodziców oraz oficerów, na którym poinformowano go o wszystkich konsekwencjach jego decyzji. Pomimo tego trwał przy swoim i 25 listopada został wyrzucony z wojska.

Takie poniósł konsekwencje:

- Dożywotnie umieszczenie na liście osób "poważnie zdyskredytowanych", wpisanie do kartoteki jego rodziny, że "odmówił służby wojskowej". Dodatkowo pozbawienie preferencyjnego traktowania (nie sprecyzowano jakiego) ze względu na wstąpienie do wojska

- Dożywotni zakaz służby w administracji państwowej oraz pracy w przedsiębiorstwach państwowych, nawet tymczasowo

- Dwuletni zakaz podróży zagranicznych, zakupu biletów na krajowe połączenia lotnicze, długodystansowe połączenie kolejowe oraz autobusowe

- Dwuletni zakaz zakupu nieruchomości, brania kredytu, zakupu ubezpieczenia oraz zakładania działalności gospodarczej

- Usunięcie ze studiów, które rozpoczął przed zgłoszeniem się do wojska, dwuletni zakaz rozpoczynania nowych oraz anulowanie wyników jego egzaminów

- Nałożenie grzywny i konieczności zapłaty odszkodowania dla wojska w łącznej wysokości 54 tysięcy juanów (około 30 tysięcy złotych)

- Napiętnowanie w mediach państwowych oraz społecznościowych

Jak widać lista kar jest dość długa i wymyślna. Zwłaszcza, że Zheng wstąpił do służby ochotniczo. Jednak w myśl chińskiego prawa jest poborowym, ponieważ ciągle formalnie obowiązuje pobór. To, co zrobił Zheng, jest więc traktowane jako uchylenie się od obowiązkowej służby wojskowej. W polskim prawie jest to formalnie zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak widać, w Chinach więzienie zamieniono na karę znacznie bardziej złożoną. Zhenga faktycznie skazano na dwuletnią wegetację i ostracyzm a później na dożywotnie problemy na rynku pracy, ponieważ istotna część chińskiej gospodarki jest kontrolowana przez państwo.