Turcja odpowiada na sankcje USA. Grozi zamknięciem bazy lotniczej z ich głowicami nuklearnymi

chi-neng godzinę temu Oceniono 15 razy 9

TEN zaczyna tańczyć już NIE TYLKO Z EU ale i z USA i całym światem.

Przykro mi, ale zarówno EU jak i USA ‘rozpuścili go niczym bezpański bicz’ i dali mu SAMI do rąk 'tę władzę', mamonę i nie tylko, te możliwości.

Czas najwyższy, by ktoś wreszcie 'usadził 'tego dyktatora. Najchętniej ci, co go nim uczynili.