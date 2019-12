Greta Thunberg mówiła o "postawieniu polityków pod ścianą". Tłumaczy, że źle przełożyła ze szwedzkiego

Nastoletnia aktywistka klimatyczna Greta Thunberg w piątek przemawiała w Turynie do innych aktywistów. Stwierdziła, że światowi liderzy polityczni uciekają przed odpowiedzialnością związaną z walką ze zmianami klimatu.

- Musimy sprawić, by nie mogli tak robić. Postawimy ich pod ścianą, będą musieli zrobić to, co do nich należy i ochronić naszą przyszłość - zaznaczyła.

Wyrażenie "postawić pod ścianą" w języku szwedzkim oznacza sytuację, w której ktoś musi zmierzyć się z trudnymi pytaniami lub trudną sytuacją.

Prawicowi użytkownicy mediów społecznościowych uznali jednak, że było to ze strony nastolatki wezwanie do przemocy wobec polityków. W języku angielskim użyte przez Thunberg słowa mogły wywołać skojarzenie związane z rozstrzeliwaniem przez pluton egzekucyjny.

Greta Thunberg przeprasza

"Tak się dzieje, gdy improwizujesz przemówienie w drugim języku" - napisała Greta Thunberg na Twitterze.

"Oczywiście przepraszam, jeśli ktokolwiek źle to zrozumiał. Nie znajduję słów, by wyrazić fakt, że ja, podobnie jak cały Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, jesteśmy przeciwko jakiejkolwiek formie przemocy" - zapewniła aktywistka.