Zmarł polski żołnierz pełniący misję na Łotwie. "Łączymy się myślami z rodziną oraz kolegami z jednostki"

A to nie Łotysze z SS rozstrzelali wziętych do niewoli polskich żołnierzy w Podgajach?. Ja wiem, że teraz żołnierze LWP, się nie liczą, nie walczyli po właściwej stronie, to, śmo, no ale jednak.. IPN miał coś wyjaśniać, niby miał, ale mu się nie chce, może nie miał.

Polecę prezesem:""Przebaczenie jest potrzebne, ale po przyznaniu się do winy i wymierzeniu kary"