Greta Thunberg odpowiada Donaldowi Trumpowi. Zastosowała się do jego "porad"

komentarz.

Przestańcie, medialne hieny i sępy, robić krzywdę tej dziewczynie.

Ma bardzo emocjonalny stosunek do sprawy ("...Jesteśmy na początku masowego wymierania, a wszystko, o czym potraficie myśleć, to tylko pieniądze i bajki o wiecznym wzroście. Jak śmiecie!...”). ale jej oceny są, najdelikatniej mówiąc, odpowiednie do jej wieku ("...Najbardziej z powodu zmian klimatycznych cierpią ludy tubylcze, żyjące w bezpośrednim kontakcie z naturą. Zmiany są zagrożeniem dla równowagi w przyrodzie, więc musimy pomóc tubylcom w walce z nimi. Ich wiedza o naturze bardzo przyda się również nam..."). Realnych do wykonania propozycji nie ma wcale, za to są dziecinne rojenia o jakichś systemach do rozmontowania; nic w tym dziwnego, ma prawo jeszcze nie wiedzieć, czym jest gospodarka.

Stała się tylko i wyłącznie zjawiskiem medialnym, wykorzystywanym do podbijania emocji.

Niestety, w pierwszej kolejności, do podbijania jej emocji. Za kilka lat, gdy pęknie stworzona wokół niej "bańka medialna", będzie musiała odpowiedzieć sobie: co osiągnęłam? A to może być skrajnie rozczarowujące.

Odczepcie się od niej!