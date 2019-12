Chiny. Samochód potrącił kobietę z dzieckiem. Chłopiec chciał ukarać kierowcę [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w środę 4 grudnia. Na jednym z przejść dla pieszych w miejscowości Chongqing w środkowych Chinach kierowca samochodu osobowego potrącił kobietę i jej kilkuletniego syna. Kiedy oboje upadli na drogę, chłopiec podniósł się i sprawdził, czy z jego mamą wszystko jest w porządku. Chwilę później dał wyraz swojej wściekłości - podbiegł do samochodu, kopnął go, a następnie nakrzyczał na kierowcę.

REKLAMA

Chiny. Potrąceni na pasach trafili do szpitala. Ich zdrowiu nic nie zagraża

Kiedy kierowca dostał już reprymendę, chłopiec szybko wrócił do swojej mamy. Mężczyzna, który ją potrącił, pomógł jej wstać i zaprowadził ją do swojego samochodu. Chłopiec i jego mama zostali przetransportowani do szpitala. Na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego. Policja uznała, że pełną odpowiedzialność za to zdarzenie ponosi kierowca - informuje South China Morning Post.