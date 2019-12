Donald Tusk o wyborach w Wielkiej Brytanii. Wskazuje drogę dla Unii Europejskiej

man13 3 godziny temu Oceniono 11 razy 9

Get Brexit done.

Anglicy to rozumieją w ten sposób, że temat Brexitu i sam Brexit zostanie zakończony. Zniknie. Nie będzie o nim mowy. Że wrócą do normalności. Będa się zajmować NHS-em czy edukacją.

A tymczasem, Brexit dopiero się ZACZNIE.

Na razie mają - jeszcze nie wprowadzoną w życie - umowę rozwodową. Od lutego będa musieli negocjować nową umowę z Unią Europejską dotyczącą handlu, a także wszystkich innych rzeczy. Jednoczesnie będą musieli negocjowac z pozostałymi 180 (a może mniej) krajami świata dwustronne umowy, ponieważ wychodząc z Unii zostaną bez dostępu do tamtych rynków.

Brexit dopiero się zatem zacznie