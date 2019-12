Ukraina. Tragiczny bilans pożaru w szkole w Odessie. Po tygodniu liczba ofiar wzrosła do 16

antykonformista 10 minut temu 0

kolejny (w ostatnich latach) wielki pożar w Odessie, to po pierwsze.

po drugie, mam nadzieję, że te dwie osoby co zmarły w wyniku obrażeń, to jednak żaden z siedmiu strażaków. co innego mieć pecha, a co innego zginąć ratując czyjeś życie :(

po trzecie, żadnej gaśnicy w tak wielkim budynku. w pale się to nie mieści...