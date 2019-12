Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Boris Johnson obiecuje "dokończenie brexitu"

Obywatele Zjednoczonego Królestwa wybiorą 650 posłów. Nie wszyscy zasiądą w ławach, bo północnoirlandzka partia polityczna Sinn Feinn bojkotuje Izbę Gmin, domagając się zjednoczenia Irlandii i Irlandii Północnej.

Wyniki tak zwanych exit polls poznamy o godzinie 23.00 czasu polskiego. Potem rozpocznie się całonocne liczenie głosów. Poszczególne okręgi zgłaszać będą wyniki aż do rana.

Wszystkie sondaże wskazują na zwycięstwo Partii Konserwatywnej. Kluczowe będą jednak jego rozmiary. Dwa i pół roku temu prawica pod wodzą poprzedniczki Borisa Johnsona Theresy May wygrała wybory, ale nie uzyskała większości, co było jedną z głównych przyczyn paraliżu Izby Gmin.

- Przez większą część kampanii widzieliśmy, że prawica dość spokojnie prowadzi. Ale ostatnio Partia Pracy zaczęła iść w górę, dystans zaczął się zmniejszać - podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem Chris Curtis z ośrodka badawczego YouGov. Ostatni, pogłębiony sondaż wykonany przez firmę wskazuje, że najbardziej prawdopodobny wariant to "stabilna, lecz niewielka" większość Konserwatystów.

Nie można wykluczyć tak zwanego "parlamentu zawieszonego", czyli takiego, w którym żadna partia nie ma większości. To znów postawiłoby pod znakiem zapytania termin brexitu lub też nawet to, czy do niego dojdzie.

Przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii

"Dokończyć brexit" - to obietnica Borisa Johnsona, powtarzana wielokrotnie podczas kampanii. Przywódca Konserwatystów podkreśla, że wynegocjował już z Unią Europejską umowę, która czeka tylko na przyjęcie w nowym parlamencie. Warunkiem, jak mówi wyborcom Boris Johnson, jest to, by w Izbie Gmin większość uzyskała prawica.

- Możemy błyskawicznie przełamać ten pat - mówił w tym tygodniu przywódca Konserwatystów. Zilustrował to nawet siadając za kierownicą koparki, która rozbiła stworzony z kartonów mur z napisem "impas". Prawica ostrzega, że jeśli nie wygra tych wyborów, pozostałe ugrupowania doprowadzą do kolejnej zwłoki lub nawet odwołania wyjścia z Unii Europejskiej.