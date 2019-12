Jedyny taki rząd. 12 kobiet spośród 19 ministrów i najmłodsza premierka. Oto "Finlandia dla każdego"

To już oficjalne: Finlandią rządzi pięciopartyjna koalicja, którą sterują kobiety, na czele rządu stoi najmłodsza premierka na świecie, 34-letnia Sanna Rinne, a w rządzie, na 19 stanowisk, 12 przypadło kobietom. Były premier kraju Alexander Stubb nie krył radości: "To pokazuje, że Finlandia to nowoczesny i progresywny kraj. Większość mojego rządu to też kobiety. Pewnego dnia płeć nie będzie grała roli".

Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia Otwórz galerię (2)

