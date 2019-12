Szwecja. Bohaterka ruchu #MeToo została skazana za pomówienie. Oskarżyła dziennikarza o gwałt

herrpietru 14 minut temu Oceniono 7 razy 5

W Brazyli jedna z organizatorek marszu "MeToo" w Sao Paulo publicznie na scenie oskarżyła swojego przyjaciela o wielokrotne molestowanie. Chłopak po kilku dniach nie wytrzymał presji i popełnił samobójstwo. Dziewczyna która go oskarżyła po kilku dniach powiedziała że to wszystko było wymyślone i powiedziała to spontanicznie. Takich przypadków jest bardzo dużo i niestety takie idiotki niedość że niszczą komuś życie to jeszcze bardzo szkodzą prawdziwym ofiarą gwałtów.