Wybuch wulkanu w Nowej Zelandii. Organizatorzy wycieczki mogą usłyszeć zarzut pozbawienia życia turystów

jml13060 6 minut temu 0

Biura turystyczne organizujące wycieczki do Yellowstone, Indonezji, na Kamczatkę, ... pod taką groźbą ze strony prawników zrezygnują z wulkanicznych atrakcji (gejzery, kaldery, jeziorka z wodami geotermalnymi) i turystom zostanie w pełni bezpieczne "all inclusive" w alkoholowych barach hotelowych. Nawet organizacja wyjazdów do Japonii może wiązać się z zarzutem narażenia turystów na stratę zdrowia i życia, bo tam przecież wulkan na wulkanie i stałe trzęsienia ziemi. Trochę rozsądku! Zostawmy decyzję turystom, czy chcą w miarę bezpiecznie zwiedzać kościoły, galerie, miejskie parki, czy chcą uprawiać sex-turystykę i narażać się na AIDS, czy chcą łazić po górach (upadek), bezdrożach (zaginięcie), pustyniach (wyschnięcie, zjedzenie przez lwa), dżungli (komary, węże, pająki, skorpiony, choroby, ...), czy wolą leżeć na plaży podsmażając skórę na słońcu (czerniak) popijając wódką (rak wątroby) paląc cygaro (rak płuc), czy chcą włazić do wulkanicznej kaldery ...? Jest popyt, to biura turystyczne oferują podaż - usługi, i nie można organizatorów wycieczek karać za fantazje klientów. Wreszcie ... są przecież ubezpieczenia indywidualne dopasowane do okoliczności.