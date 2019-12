Czechy. Strzelanina w szpitalu w Ostravie. Ścigany przez policję napastnik popełnił samobójstwo

Czeska Policja za pośrednictwem Twittera poinformowała, że wyśledziła pojazd, którym napastnik uciekał z miejsca strzelaniny. Funkcjonariusze znaleźli w aucie ciało mężczyzny, ze śladem postrzałowym głowy. Śledczy potwierdzili już tożsamość tej osoby.

REKLAMA

Strzelanina w szpitalu w Czechach. Sprawca popełnił samobójstwo

Policja potwierdziła, że 42-letni mężczyzna znaleziony ze strzałem postrzałowym głowy, to sprawca ataku na szpital. W tym samym wpisie funkcjonariusze podziękowali społeczeństwu za współpracę i pomoc w poszukiwaniach napastnika.

We wtorek około 7 rano w szpitalu uniwersyteckim w Ostrawie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło co najmniej sześć osób. Dwie osoby ranne przechodzą operację. Wszyscy poszkodowani to pacjenci. Sprawca strzelał do swoich ofiar z bliskiej odległości, celując w głowę lub szyję.

W szpitalu interweniowały specjalne jednostki policyjne, a uciekający napastnik namieszany był także przez policyjny śmigłowiec. Minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamacek poinformował, że w strzelaninie rannych zostało wiele osób, dwie są w stanie ciężkim.